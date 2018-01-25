Что происходит? Taxify грозит уйти с латвийского рынка

«Согласно проекту новых правил, для того чтобы в свободное время заниматься подобной деятельностью, нужно зарегистрировать предприятие, получить лицензию на него и на автомобиль, а также платить социальный налог, чтобы такую лицензию вообще получить, и все это означает существенные затраты. В таком случае больше нет разницы между такси и услугами индивидуальных водителей, поэтому полностью теряется смысл закона», - говорит руководитель Taxify в Латвии Юрис Круминьш.