Фото: в Южной Корее сгорела больница, более 40 погибших

В Южной Корее утром в пятницу, 26 января, произошел крупный пожар в больнице в городе Мирян. По меньшей мере 41 человек погиб, еще 79 пострадали, сообщает агентство Yonhap. По его данным, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Вероятной причиной гибели людей названо отравление продуктами горения, передает Newsru.
Пожар начался в больнице Sejong Hospital примерно в 7:30 утра в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания. Около 100 пациентов находились в этот момент внутри больницы. Многие оказались заблокированы на верхних этажах.
Порядка 52 человек были перевезены в соседние медучреждения, около 93 человек из расположенного неподалеку дома престарелых были также эвакуированы.
Сообщается, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание из-за пожара. Он распорядился установить точную причину трагедии для того, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.
Мирян - город на юго-востоке страны, в 270 км от Сеула, столицы Южной Кореи.