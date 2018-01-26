Фото: в Южной Корее сгорела больница, более 40 погибших

Пожар начался в больнице Sejong Hospital примерно в 7:30 утра в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания. Около 100 пациентов находились в этот момент внутри больницы. Многие оказались заблокированы на верхних этажах.

Порядка 52 человек были перевезены в соседние медучреждения, около 93 человек из расположенного неподалеку дома престарелых были также эвакуированы.

Сообщается, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание из-за пожара. Он распорядился установить точную причину трагедии для того, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.