Российский лыжник умер во время гонки в США

По словам очевидцев, 54-летний спортсмен почти добрался до финиша, оставалось всего несколько километров. Тело мужчины предстоит перевезти на родину, передает Lenta.ru со ссылкой на журнал «Лыжный спорт».

Чемпионат мира среди ветеранов по лыжным гонкам Masters World Cup 2018 проходил в Миннесоте с 19 по 26 января, отмечается на его официальном сайте. В нем могли принять участие лыжники старше 30 лет любого спортивного разряда, как мужчины, так и женщины. Как следует из старт-листа, Шамшурин бежал на дистанции 40 километров.