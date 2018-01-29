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Эрдоган хочет вернуть в Сирию 3,5 млн беженцев

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Реджеп Тайип Эрдоган.

ФОТО: BURHAN OZBILICI/AP/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция в Сирии не преследует цели захвата территорий. По ее итогам, как он надеется, в Сирию вернутся обосновавшиеся в Турции миллионы беженцев, передает Newsru со ссылкой на Anadolu.

"Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллиона беженцев, находящимся ныне в Турции", - заявил Эрдоган.

По словам Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции "Щит Евфрата", ныне ведут успешную борьбу в Африне.

Президент сообщил, что операция в Сирии направлена также на защиту интересов мирных жителей страны. "Жители селений Африна благодарят нас, заявляя, что с приходом турецкой армии в районе наконец-то воцарится безопасность. История повторяется", - уверяет он.

Турция 20 января объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими войсками действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Как напоминает РИА "Новости", Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Накануне Турция объявила о ликвидации почти 400 курдских боевиков с начала операции.

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