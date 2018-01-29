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"Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые?"

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  • В Выру задержан похититель халвы, при нем также найдены украденные мобильные телефоны

В Выру задержан похититель халвы, при нем также найдены украденные мобильные телефоны

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Халва. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В пятницу вечером охранник сообщил, что задержал в магазине, находящемся на улице Кооли в Выру, человека, пытавшегося украсть халву, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Поскольку человек отказался показать охраннику карманы, на место была вызвана полиция. Во время проверки защитники порядка обнаружили у мужчины два мобильных телефона Samsung, ранее украденных в торговом центре.

Полиция отвезла мужчину с украденными мобильными телефонами в участок к следователю. Украденную из магазина халву вернули обратно неповрежденной.

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