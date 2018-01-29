В Выру задержан похититель халвы, при нем также найдены украденные мобильные телефоны
29 января 2018 г., 16:45
В пятницу вечером охранник сообщил, что задержал в магазине, находящемся на улице Кооли в Выру, человека, пытавшегося украсть халву, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Поскольку человек отказался показать охраннику карманы, на место была вызвана полиция. Во время проверки защитники порядка обнаружили у мужчины два мобильных телефона Samsung, ранее украденных в торговом центре.
Полиция отвезла мужчину с украденными мобильными телефонами в участок к следователю. Украденную из магазина халву вернули обратно неповрежденной.