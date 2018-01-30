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  • Видео: запись с камеры видеонаблюдения показала, куда делся доставленный с курьером товар

Видео: запись с камеры видеонаблюдения показала, куда делся доставленный с курьером товар

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ФОТО: VidaPress

В США есть обычай оставлять заказанный товар около входных дверей. Часто этим пользуются злоумышленники. Но одному воришке очень не повезло, рассказывает портал Kodu. 

К дому, находящемуся в Вашингтоне, подъехала машина курьерской службы UPS, курьер оставил посылку у входной двери, и машина отъехала. Через некоторое время около дома остановилась другая машина и какая-то женщина забрала посылку, но... подскользнувшись на мокрой траве, она скорчилась от боли, показывает камера. Видимо, боль была сильной, пишет Inside Edition.

Сообщник отнес неудачницу на руках в машину. Посылку они-таки прихватили с собой.

Хозяйка дома и посылки Лизет Абабнэ говорит, что видео получилось довольно комичным. Печально только то, что в посылке были необходимые ее мужу лекарства. Пригодились ли они ворам? 

Смотрите видео.

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