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Маардуским депутатам повысили оклады

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: VWPics/VWPics/Sipa USA/Scanpix

Депутаты Маардуского горсобрания теперь будут получать по 100 евро за участие в одном заседании, прежде размер данной ставки составлял 70 евро.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, на которую ссылается Rus.ERR, эта сумма не менялась почти четыре года.

Надбавка, которую выплачивают председателям комиссий, осталась на уровне 50 евро.

Дополнительные 50 евро теперь будут выплачивать и заместителю председателя горсобрания за участие в организации работы представительного органа.

Соответствующие поправки были приняты на очередном заседании горсобрания, состоявшемся 23 января.

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