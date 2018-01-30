Маардуским депутатам повысили оклады
30 января 2018 г., 16:57
Депутаты Маардуского горсобрания теперь будут получать по 100 евро за участие в одном заседании, прежде размер данной ставки составлял 70 евро.
Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, на которую ссылается Rus.ERR, эта сумма не менялась почти четыре года.
Надбавка, которую выплачивают председателям комиссий, осталась на уровне 50 евро.
Дополнительные 50 евро теперь будут выплачивать и заместителю председателя горсобрания за участие в организации работы представительного органа.
Соответствующие поправки были приняты на очередном заседании горсобрания, состоявшемся 23 января.