Школы получат деньги, чтобы учитывать особые потребности учеников

Что изменится?

В январе Рийгикогу изменил Закон об основной школе и гимназии, чтобы улучшить организацию обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Закон вступит в силу 1 февраля.

Любой ученик может в ходе обучения нуждаться по разным причинам в дополнительной поддержке. Важно, чтобы в школе по месту жительства учащегося учитывались его индивидуальные способности и потребности, а также предлагались необходимые опорные системы.

В дальнейшем у школ и содержателей школ в этой части будет больше права для принятия решений, а также более гибкие возможности для организации учебы.

Оценивает первичную потребность в поддержке и принимает решение школа, которая обеспечивает ученику дополнительное педагогическое руководство, помощь опорных специалистов и при необходимости организацию индивидуальной или групповой помощи в учебе. Если этого недостаточно и ученику требуется более действенная или специальная поддержка, то привлекают внешкольных специалистов по образованию, социальной сфере и здравоохранению.

Для создания спецклассов и спецгрупп создадут более гибкие возможности: важны необходимость, характер и объем поддержки, а не жесткие нормы. Нуждающиеся в опоре учащиеся могут быть привлечены в обычный класс, для них может быть организовано частичное индивидуальное обучение или возможность учиться в спецклассе или спецшколе.

Для обучения таких детей государство выделит нынче самоуправлениям и содержателям частных общеобразовательных школ дополнительно более 23 миллионов евро.