Школы получат деньги, чтобы учитывать особые потребности учеников

Ида-вируские самоуправления получат в начавшемся году от государства в общем 3,3 миллиона евро, которые предназначены для лучшей организации обучения нуждающихся в опоре детей. Это предполагает, например, учебу в маленьких группах, участие в работе большего числа опорных специалистов, пишет «Северное побережье».
Йыхвиская волость получит около 275000 евро, которые будут поделены между эстонской и русской основными школами. Помощник волостного старейшины Рийна Соояэр сказала, что еще предстоит решить, на что и как точно распределят деньги.
Директор Йыхвиской основной школы Лийна Михкельсон назвала позитивным изменением то, что если раньше при формировании спецклассов или спецгрупп существовали жесткие предельные нормы, то теперь школа получила тут больше свободы. Например, в маленьком классе, предельной нормой для которого прежде было четыре ученика, могли учиться вместе дети с очень разными образовательными потребностями. Новый закон позволяет формировать классы с двумя учениками, если есть такая необходимость, или предлагать индивидуальное обучение, пояснила она.
«У школы имеется больше возможностей формировать учебные группы разной величины, исходя из особенностей каждого ребенка, и в то же время учителям спецклассов можно платить больше минимума. Я называю их чудо-людьми», - сказала Михкельсон.
В Йыхвиской основной школе в штате имеются следующие опорные специалисты: психолог, логопед, социальный педагог и координатор обучения детей с особыми образовательными потребностями. «Все опорные специалисты у нас есть и нам не нужно закупать услугу. Логопедов можно бы и двух, ведь рабочая нагрузка сейчас очень велика, однако все нуждающиеся в помощи логопеда получают ее», - отметила Михкельсон.
Кивиылиская 1-я средняя школа не может похвалиться наличием опорных сил. «Давно ищем спецпедагога и логопеда - этих специалистов на рынке труда в нашем регионе нет. В школе сейчас есть только социальный педагог», - рассказала директор Хейди Уусталу.
На какие дополнительные деньги может в дальнейшем рассчитывать школа, она еще не знает. Закон говорит, что поддержку расходов на деятельность можно использовать на зарплату опорных специалистов, если их зарплату уравняют с зарплатой учителей. Уусталу сомневается, что это решит проблемы персонала. «Если бы зарплата выросла значительно, то, может быть, в школу вернулись бы те, кто ушел в частный сектор, однако нынешний рост зарплаты не увеличит число опорных специалистов в школе», - считает она.
В этом учебном году в ида-вируских школах работают 24 логопеда, а в детских дошкольных учреждениях - 48.
«Если посмотреть на общее число логопедов в Эстонии, то этого должно хватить для оказания услуги. Другой вопрос, как заманить специалистов в регионы, где их нет, - сейчас уезды по-разному охвачены опорными специалистами», - призналась министр образования и науки Майлис Репс в комментарии «Северному побережью».
Вторая проблема в том, что большинство из них работают с частичной нагрузкой: средняя нагрузка логопеда — 0,78 ставки. Часто логопеды выполняют в учреждениях образования и такие обязанности, которые не должны, поэтому постановлением министра уточнены также обязанности опорных специалистов.
Много ли поступало в министерство сигналов о том, что в обычных школах не в силах учесть всевозможные особые потребности учеников?
Принцип партисипативного образования определен законом еще с 2010 года, отметила Репс, добавив, что среди получающих основное образование детей в опоре нуждаются около пятой части. Из них 75 процентов уже сейчас учатся в обычной школе в обычных классах, 10 процентов — в образованных в обычных школах спецклассах. То есть доля учащихся в спецшколах детей с особыми потребностями мала.
«В общем случае обычные школы имеют готовность и опыт обучения детей с особыми потребностями. Проблемой становилась нехватка денег как на гибкую организацию обучения, так и на привлечение к работе опорных специалистов», - сказала Репс.
По ее словам, сохранится только государственная сеть спецшкол, предназначенных для детей, нуждающихся в очень специфической организации учебы и дорогих опорных услугах. В условиях спецшколы в первую очередь нуждаются ученики с умеренным, тяжелым и глубоким умственным недостатком, с недостатком слуха и зрения, с тяжким и хроническим нарушением психики, а также с комплексом недостатков. «Не предвидится, чтобы в обычных школах значительно выросло количество учеников с особыми потребностями», — сказала министр Репс.
Что изменится?
В январе Рийгикогу изменил Закон об основной школе и гимназии, чтобы улучшить организацию обучения детей с особыми образовательными потребностями.
Закон вступит в силу 1 февраля.
Любой ученик может в ходе обучения нуждаться по разным причинам в дополнительной поддержке. Важно, чтобы в школе по месту жительства учащегося учитывались его индивидуальные способности и потребности, а также предлагались необходимые опорные системы.
В дальнейшем у школ и содержателей школ в этой части будет больше права для принятия решений, а также более гибкие возможности для организации учебы.
Оценивает первичную потребность в поддержке и принимает решение школа, которая обеспечивает ученику дополнительное педагогическое руководство, помощь опорных специалистов и при необходимости организацию индивидуальной или групповой помощи в учебе. Если этого недостаточно и ученику требуется более действенная или специальная поддержка, то привлекают внешкольных специалистов по образованию, социальной сфере и здравоохранению.
Для создания спецклассов и спецгрупп создадут более гибкие возможности: важны необходимость, характер и объем поддержки, а не жесткие нормы. Нуждающиеся в опоре учащиеся могут быть привлечены в обычный класс, для них может быть организовано частичное индивидуальное обучение или возможность учиться в спецклассе или спецшколе.
Для обучения таких детей государство выделит нынче самоуправлениям и содержателям частных общеобразовательных школ дополнительно более 23 миллионов евро.