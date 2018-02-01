Фото читателя: после работы рекламного агентства на въезд в город стыдно взглянуть

Комментирует член правления OÜ Art Depoo Роман Вилло:

«Спасибо за замечание. Mы очень извиняемся перед жителями города за такие недочеты в работе, но они были связаны прежде всего с тем, что этой зимой снег то идет и пластиковые стяжки скрывает, то резко начинает таять, и, естественно, весь мусор в городе сразу проявляется. Мы же при первой возможности после схода снега всегда убираем за собой.