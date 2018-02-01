четверг, 1 февраля 2018 г.
EST
ENG
"Пока Крым не вернут Украине, вопрос российского рынка, бизнес-отношений с Россией и всего прочего не имеет никакого значения"

Евгений Криштафович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Фото читателя: после работы рекламного агентства на въезд в город стыдно взглянуть

Фото читателя: после работы рекламного агентства на въезд в город стыдно взглянуть

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Фото читателя

«На въезде в город Йыхви есть информационный щит, который обслуживает фирма Art Depoo. Поработать поработали, а убрать забыли? Все вокруг в пластиковых стяжках», - комментирует присланные в редакцию Rus.Postimees фотографии читатель Дмитрий.

ФОТО: Фото читателя

Комментирует член правления OÜ Art Depoo Роман Вилло:

«Спасибо за замечание. Mы очень извиняемся перед жителями города за такие недочеты в работе, но они были связаны прежде всего  с тем, что этой зимой снег то идет и пластиковые стяжки скрывает, то резко начинает таять, и, естественно, весь мусор в городе сразу проявляется. Мы же при первой возможности после схода снега всегда убираем за собой.

Обещаем впредь делать это еще с большей аккуратностью и внимательностью, чтобы места, где мы работаем, не доставляли окружающим неудобства».

Актуально

Читать также

НАВЕРХ