Фото читателя: после работы рекламного агентства на въезд в город стыдно взглянуть

«На въезде в город Йыхви есть информационный щит, который обслуживает фирма Art Depoo. Поработать поработали, а убрать забыли? Все вокруг в пластиковых стяжках», - комментирует присланные в редакцию Rus.Postimees фотографии читатель Дмитрий.
Комментирует член правления OÜ Art Depoo Роман Вилло:
«Спасибо за замечание. Mы очень извиняемся перед жителями города за такие недочеты в работе, но они были связаны прежде всего с тем, что этой зимой снег то идет и пластиковые стяжки скрывает, то резко начинает таять, и, естественно, весь мусор в городе сразу проявляется. Мы же при первой возможности после схода снега всегда убираем за собой.
Обещаем впредь делать это еще с большей аккуратностью и внимательностью, чтобы места, где мы работаем, не доставляли окружающим неудобства».