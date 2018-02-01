Транспортный сектор Эстонии: из-за акцизов государство уже недосчиталось 50 млн евро налогов

В переданном BNS сообщении Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии отмечается, что в последние годы в ценообразовании на жидкие виды топлива важнее цены на сырую нефть были государственные налоги.

Повышение акцизов на дизельное горючее и на бензин привело к повышению стоимости топлива для потребителя почти на 10 евроцентов за литр. По данным Департамента статистики, в сравнении с 2017 годом больше всего на индекс потребительских цен повлияло повышение цен на моторное топливо, отметила ассоциация.

«Как вернуть в Эстонию наши предприятия, которые заправляют свой транспорт в соседних странах, как повлияет повышение стоимости жидкого топлива на рядового потребителя и как повысить привлекательность Эстонии для транспортных средств, проезжающих Эстонию транзитом — это те вопросы, на которые мы пытаемся найти ответы совместно», - пояснил председатель правления ассоциации Лаури Латть.

По словам Лаття, важным шагом на пути повышения конкурентоспособности сектора перевозок и благосостояния потребителей может стать снижение ставки акциза на жидкое топливо. Для транспортных предприятий альтернативой может быть введение налоговых исключений или возврат части удержанных налогов.