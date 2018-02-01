Транспортный сектор Эстонии: из-за акцизов государство уже недосчиталось 50 млн евро налогов

В нынешних налоговых и экономических условиях в Эстонии ситуация в транспортном секторе страны нестабильна, перевозчики не способны конкурировать с более выгодными условиями в соседних странах, утверждают профессиональные союзы транспортников Эстонии. По их оценке, за год государство уже потеряло более 50 млн евро недополученных налогов.
В переданном BNS сообщении Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии отмечается, что в последние годы в ценообразовании на жидкие виды топлива важнее цены на сырую нефть были государственные налоги.
Повышение акцизов на дизельное горючее и на бензин привело к повышению стоимости топлива для потребителя почти на 10 евроцентов за литр. По данным Департамента статистики, в сравнении с 2017 годом больше всего на индекс потребительских цен повлияло повышение цен на моторное топливо, отметила ассоциация.
«Как вернуть в Эстонию наши предприятия, которые заправляют свой транспорт в соседних странах, как повлияет повышение стоимости жидкого топлива на рядового потребителя и как повысить привлекательность Эстонии для транспортных средств, проезжающих Эстонию транзитом — это те вопросы, на которые мы пытаемся найти ответы совместно», - пояснил председатель правления ассоциации Лаури Латть.
По словам Лаття, важным шагом на пути повышения конкурентоспособности сектора перевозок и благосостояния потребителей может стать снижение ставки акциза на жидкое топливо. Для транспортных предприятий альтернативой может быть введение налоговых исключений или возврат части удержанных налогов.
По этой причине Ассоциация логистики и экспедирования Эстонии, Ассоциация международных перевозчиков Эстонии, Союз автотранспортных предприятий Эстонии и Союз масла Эстонии созывают 6 февраля совещание за круглым столом, к участию в котором приглашают также представителей парламентских комиссий — финансовой и экономической, министерств — финансов и экономики, чтобы вместе с ними обсудить влияние повышения акцизов на топливо на рост цен, а также составить прогнозы на следующие годы.