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  • Кому-то повезло: автоматическая заправка раздавала бесплатно топливо

Кому-то повезло: автоматическая заправка раздавала бесплатно топливо

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Продавцы топлива подняли цены.

ФОТО: Scanpix

В Выру ставшая автоматической заправка Favora позволила нескольким счастливчикам заправиться абсолютно бесплатно.

С февраля магазин на выруской заправке Favora закрыт и для оплаты топлива надо использовать платежный терминал. В последние дни января, когда заправки переходили на новую систему, некоторые клиенты смогли заправить машины бесплатно. По данным Lõuna-Eesti Postimees, таких автолюбителей минимум два.

«Техник считает это нереальным, но я не могу исключать, что подобное могло произойти, - говорит руководитель арендующей заправку фирмы AS Johnny Урмас Йохансон. - Одно время работали две системы и если действительно это случилось, следует поздравить людей».

Хотя Йохансон продал заправочную сеть Favora в прошлом году AS Olerex, судьба заправок в Выру, Козе и Маммасте осталась неизвестной. Департамент конкуренции обязал Olerex перепродать эти три заправки в течение года, чтобы избежать излишне сильного влияния на топливный рынок в Вырумаа и Пыльвамаа.

Пока Olerex не нашла нового хозяина для заправок, поэтому Йохансон взял их в аренду, пока не будет найден покупатель. «Самое позднее к июлю, но может быть и раньше, у трех заправок будет новый владелец», - добавляет Йохансон. 

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