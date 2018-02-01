Кому-то повезло: автоматическая заправка раздавала бесплатно топливо

С февраля магазин на выруской заправке Favora закрыт и для оплаты топлива надо использовать платежный терминал. В последние дни января, когда заправки переходили на новую систему, некоторые клиенты смогли заправить машины бесплатно. По данным Lõuna-Eesti Postimees, таких автолюбителей минимум два.

«Техник считает это нереальным, но я не могу исключать, что подобное могло произойти, - говорит руководитель арендующей заправку фирмы AS Johnny Урмас Йохансон. - Одно время работали две системы и если действительно это случилось, следует поздравить людей».

Хотя Йохансон продал заправочную сеть Favora в прошлом году AS Olerex, судьба заправок в Выру, Козе и Маммасте осталась неизвестной. Департамент конкуренции обязал Olerex перепродать эти три заправки в течение года, чтобы избежать излишне сильного влияния на топливный рынок в Вырумаа и Пыльвамаа.