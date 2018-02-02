Фото: неосторожное обращение с кипятильником в Тюри привело к пожару

Когда спасатели прибыли на место происшествия, окно квартиры было распахнуто, через него они и проникли внутрь. Спасатели открыли дверь квартиры и помогли пожилой женщине выбраться на улицу. После этого ее осмотрели медики.

На месте происшествия выяснилось, что хозяйка горевшей квартиры пыталась вскипятить воду в пластиковой посуде с помощью кипятильника. Однако кипятильник расплавил посуду, что в скором времени привело к возгоранию стола. В какой-то момент пожилая женщина обнаружила пожар и попыталась самостоятельно его потушить, но безрезультатно.