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  • Фото: неосторожное обращение с кипятильником в Тюри привело к пожару

Фото: неосторожное обращение с кипятильником в Тюри привело к пожару

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Сегодня, 2 февраля, в 15.05 в центр тревоги сообщили о пожаре на улице Краави в Тюри. Квартира, расположенная на первом этаже трехэтажного панельного дома, была окутана дымом. Было известно, что в ней может находиться пожилая женщина.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, окно квартиры было распахнуто, через него они и проникли внутрь. Спасатели открыли дверь квартиры и помогли пожилой женщине выбраться на улицу. После этого ее осмотрели медики.

На месте происшествия выяснилось, что хозяйка горевшей квартиры пыталась вскипятить воду в пластиковой посуде с помощью кипятильника. Однако кипятильник расплавил посуду, что в скором времени привело к возгоранию стола. В какой-то момент пожилая женщина обнаружила пожар и попыталась самостоятельно его потушить, но безрезультатно.

До прибытия спасателей она успела открыть окно в кухне. В квартире не было дымового датчика.

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