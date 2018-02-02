Фото: неосторожное обращение с кипятильником в Тюри привело к пожару

Сегодня, 2 февраля, в 15.05 в центр тревоги сообщили о пожаре на улице Краави в Тюри. Квартира, расположенная на первом этаже трехэтажного панельного дома, была окутана дымом. Было известно, что в ней может находиться пожилая женщина.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, окно квартиры было распахнуто, через него они и проникли внутрь. Спасатели открыли дверь квартиры и помогли пожилой женщине выбраться на улицу. После этого ее осмотрели медики.
На месте происшествия выяснилось, что хозяйка горевшей квартиры пыталась вскипятить воду в пластиковой посуде с помощью кипятильника. Однако кипятильник расплавил посуду, что в скором времени привело к возгоранию стола. В какой-то момент пожилая женщина обнаружила пожар и попыталась самостоятельно его потушить, но безрезультатно.
До прибытия спасателей она успела открыть окно в кухне. В квартире не было дымового датчика.