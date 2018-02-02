Очередная поножовщина в российской школе: ученик напал на одноклассника и выпрыгнул в окно

По информации ведомства, инцидент произошел около 8:25, перед началом первого урока, когда учитель вышла из кабинета за классным журналом. В это время семиклассник напал с ножом на другого школьника. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать. Уже позднее ему была оказана необходимая медицинская помощь, и он был отпущен домой.

Сам нападавший решил прыгнуть в окно класса, расположенного на третьем этаже школы, однако далеко убежать ему не удалось. В настоящее время он уже находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника.

По факты случившегося следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось побеседовать с потерпевшим и его одноклассниками - они отрицают наличие конфликта между двумя подростками. Как стало известно, нападавший ни с кем в школе не общался, был замкнутым, и в последнее время одноклассники избегали контактов с ним.

"Следователи продолжают выяснять условия жизни и воспитания несовершеннолетних в семье и школе. Участники происшествия на профилактических учетах не состояли. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмировали в СК.

Накануне ЧП произошло в школе N48 города Кемерово. В результате происшествия одна из учениц старших классов получила ножевое ранение. По информации СМИ, ученицу седьмого класса ножом ранил девятиклассник. Пострадавшая получила поверхностное ножевое ранение и была госпитализирована.

По предварительным данным, ЧП произошло на перемене. Не исключается, что инцидент носил случайный характер, и ранивший школьницу ученик не хотел причинять никому вреда. По словам очевидцев, мальчик демонстрировал друзьям перочинный нож, который принес из дома: он сделал неловкое движение и задел семиклассницу.

Напомним, что в январе в России произошло сразу несколько нападений вооруженных подростков в школах. Так, 15 января в Перми двое подростков напали на учеников школы N127, ранив нескольких школьников и учительницу.

17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением, а подозреваемый в нападении - задержан.