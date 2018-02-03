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Фото: в Италии мужчина открыл стрельбу по прохожим Дополнено в 16:48!

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ФОТО: Guido Picchio/AP

Сегодня на улице итальянского города Мачерата мужчина открыл стрельбу из автомобиля по прохожим.

ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS

Мужчина, открывший огонь по прохожим из движущегося автомобиля, целился в мигрантов из Африки. По предварительным данным, пострадали шесть человек, передает Postimees. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ранения остальных не угрожают их жизни.

Стрелок задержан. При задержании мужчина вскинул руку в нацистском приветствии, прокричав: "Да здравствует Италия!". Известно, что задержанный является жителем Толентино и принадлежит к одной из крайне правых организаций. 

Один из подозреваемых был задержан полицией на Пьяцца делла Виттория.

ФОТО: /AP

Стрельба произошла через несколько дней после обнаружения трупа 18-летней итальянки. По подозрению в убийстве был задержан один мигрант из Нигерии.

По словам полиции, два случая взаимосвязаны.

Мэр города призывает местных жителей не выходить из дома.

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