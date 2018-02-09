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Департамент статистики: в прошлом году товарообмен был рекордным

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ФОТО: Mailis Ollino / Pärnu Postimees

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в 2017 году увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8% и импорт – на 9%.

В 2017 году из Эстонии экспортировано товаров на 12,8 млрд евро в текущих ценах и импортировано в Эстонию – на 14,7 млрд евро.

Дефицит товарооборота в 2017 году составил 1,9 млрд евро, по сравнению с 2016 годом он увеличился на 315 млн евро. На увеличение дефицита повлиял в основном импорт транспортных средств (включая суда). Наибольший профицит был связан с торговлей древесиной и изделиями из древесины и различными промышленными изделиями (в том числе мебели), причем наибольший дефицит наблюдался в торговле транспортными средствами, а также сырьем и продуктами химической промышленности.

Доля стран Европейского союза в общем экспорте Эстонии составляла в 2017 году 71% и импорта – 82%. Дефицит торговли Эстонии с другими странами ЕС составил 3 млрд евро, что почти на 610 млн евро больше, чем в 2016 году. В торговле со странами ЕС экспорт увеличился на 4%, а импорт –  на 9%. Наиболее всего вырос товарообмен со странами, не входящими в ЕС: экспорт увеличился на 18%, а импорт –  на 11%.

В 2017 году из Эстонии экспортировали преимущественно электрооборудование (17%), древесину и изделия из древесины (11%), а также минеральную продукцию (10%). Более всего увеличился экспорт минеральной продукции (в том числе топлива), металла и изделия из металла (в том числе металлических отходов), а также древесины и изделий из древесины (в том числе пиломатериалов). При этом вывоз электрооборудования в 2017 году уменьшился более всего.

Крупнейшими партнерами Эстонии по экспорту в 2017 году стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (9%). За год более всего экспорт вырос в Финляндию, Россию и Германию, а уменьшился – в Швецию, Мексику и Нигерию.

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в 2017 году 72% от общего экспорта. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции, металла и изделий из металла, а также древесины и изделий древесины. Вывоз электрообрудования эстонского производства заметно сократился. Основными целевыми странами экспорта эстонских товаров стали Финляндия, Швеция и Германия. Наиболее всего увеличился вывоз товаров эстонского происхождения  в Германию и Финляндию, а сократился – в Швецию и Мексику.

Более всего импортировалось в Эстонию электрообрудования – 15% от общего импорта, затем транспортных средств (13%), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, механических машин и минеральной продукции (10%). За год наиболее увеличился ввоз транспортных средств (в т.ч. судов и автомобилей) и минеральной продукции (в т.ч. топлива). При этом ввоз электрооборудования сократился.

В 2017 году в Эстонию импортировалось больше всего товаров из Финляндии (14% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Литвы (9%). За год наибольший рост наблюдался в возе товаров из Финляндии, России и Швеции. Более всего импорт сократился из Венгрии, США и Канады.

Из Эстонии товар экспортировался в 180 государств и импортировался – из 133. Внешнеторговый баланс был положительным со 130 государствами. Наибольший профицит в товарообмене возник со Швецией, Норвегией и США, а дефицит – с Польшей, Германией и Литвой.

В декабре 2017 года из Эстонии экспортировано товаров на 1 млрд евро и импортировано в Эстонию – на 1,2 млрд евро. По сравнению с декабрем 2016 года экспорт увеличился на 3% и импорт – на 4%. На рост экспорта в декабре 2017 года более всего повлияла продажа зерновых, а на рост импорта – ввоз топлива.

В  декабре 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли увеличился по сравнению с тем же периодом 2016 года на 2% и индекс объема импорта вырос на 11%.

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