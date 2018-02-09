Предприятие Eesti Raudtee повздорило с одним из участников гостендера
9 февраля 2018 г., 8:47
У госпредприятия Eesti Raudtee произошел конфликт с одним из участников гостендера, разочаровавшемся в его условиях. Победа досталась финской фирме, среди сотрудников которой числится бывший консультант Eesti Raudtee Киммо Эрн, пишет Majandus24 со ссылкой на Äripäev.
Кроме финна-консультанта, проигравшая сторона была недовольна слишком низкой ценой, предложенной победителем. Также в этой истории не обошлось без бывшего сотрудника Eesti Raudtee Индрека Сюльда, которому ранее были предъявлены подозрения в коррупции.
Eesti Raudtee впервые будет проводить столь крупномасштабные работы. Заменены будут системы, которые были введены в строй в период с 1950-го по 1990 год.
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