Предприятие Eesti Raudtee повздорило с одним из участников гостендера

Кроме финна-консультанта, проигравшая сторона была недовольна слишком низкой ценой, предложенной победителем. Также в этой истории не обошлось без бывшего сотрудника Eesti Raudtee Индрека Сюльда, которому ранее были предъявлены подозрения в коррупции.