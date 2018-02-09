В США из-за отсутствия бюджета вновь закрыты госучреждения

Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки на протяжении многих часов препятствовал проведению вотума. Он намеренно затянул дебаты по законопроекту, так что Сенат не успел проголосовать своевременно. В итоге Сенат утвердил законопроект 71 голосом против 28. После этого документ был направлен в Палату представителей, где голосование запланировано.

В зависимости от исхода голосования в Палате представителей "шатдаун" будет отменен или оставлен в силе. Согласно законопроекту, в ближайшие два года лимит допустимых государственных расходов повышается еще на 300 млрд долларов. Сенатор Пол подчеркивал, что это приведет к значительному росту госдолга США, к тому же, по его словам, такие действия противоречат основополагающему духу политики республиканцев в сфере финансов.