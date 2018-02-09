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В США из-за отсутствия бюджета вновь закрыты госучреждения

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Конгресс США.

ФОТО: AFP / Scanpix

В США, несмотря на достигнутое принципиальное согласие по законопроекту о новом бюджете, в ночь на пятницу, 9 февраля, была вновь неожиданно начата процедура приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия денег. Это уже второй так называемый шатдаун за последние три недели. Соответствующая процедура была запущена в полночь, поскольку Конгресс к этому сроку не успел провести голосование, сообщает dw.com.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки на протяжении многих часов препятствовал проведению вотума. Он намеренно затянул дебаты по законопроекту, так что Сенат не успел проголосовать своевременно. В итоге Сенат утвердил законопроект 71 голосом против 28. После этого документ был направлен в Палату представителей, где голосование запланировано. 

В зависимости от исхода голосования в Палате представителей "шатдаун" будет отменен или оставлен в силе. Согласно законопроекту, в ближайшие два года лимит допустимых государственных расходов повышается еще на 300 млрд долларов. Сенатор Пол подчеркивал, что это приведет к значительному росту госдолга США, к тому же, по его словам, такие действия противоречат основополагающему духу политики республиканцев в сфере финансов.

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