Фото: мы опять нашли для вас отличный бревенчатый дом недалеко от Таллинна

В волости Сауэ, совсем недалеко от Таллинна, ждет своего нового хозяина рубленый дом, солидный и красивый. Портал Kodu предлагает ознакомиться с объявлением на портале недвижимости KV.EE.
Трехкомнатный дом площадью 166 квадратных метров построен в 2007 году. Внешне он, без сомнения, хорошо, но главные приятные неожиданности ожидают вас внутри.
Интерьер дома просто поразительный! Обычно рубленые дома оформляют в стиле деревенского жилья, близком к рустикальному, а интерьер этого скорее напоминает дворянскую усадьбу. Когда эти два стиля встречаются в одном пространстве, результат получается очень оригинальным.
Отличается этот рубленый дом от других аналогичных еще и тем, что для строительства использованы бревна диаметром 60 сантиметров. А камышовая крыша уложена специалистами с Сааремаа.
Сейчас в доме две спальни, но есть возможность сделать к дому пристройку.
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