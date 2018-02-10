суббота, 10 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском"

Готовый бастовать шахтер

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео Галереи Сборная Эстонии Звезды
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: мы опять нашли для вас отличный бревенчатый дом недалеко от Таллинна

Фото: мы опять нашли для вас отличный бревенчатый дом недалеко от Таллинна

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

В волости Сауэ, совсем недалеко от Таллинна, ждет своего нового хозяина рубленый дом, солидный и красивый. Портал Kodu предлагает ознакомиться с объявлением на портале недвижимости KV.EE. 

Трехкомнатный дом площадью 166 квадратных метров построен в 2007 году. Внешне он, без сомнения, хорошо, но главные приятные неожиданности ожидают вас внутри. 

ФОТО: KV.EE

Интерьер дома просто поразительный! Обычно рубленые дома оформляют в стиле деревенского жилья, близком к рустикальному, а интерьер этого скорее напоминает дворянскую усадьбу. Когда эти два стиля встречаются в одном пространстве, результат получается очень оригинальным.  

ФОТО: KV.EE

Отличается этот рубленый дом от других аналогичных еще и тем, что для строительства использованы бревна диаметром 60 сантиметров. А камышовая крыша уложена специалистами с Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

Сейчас в доме две спальни, но есть возможность сделать к дому пристройку. 

ФОТО: KV.EE

Больше фотографий находится ЗДЕСЬ.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ