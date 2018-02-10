Фото: мы опять нашли для вас отличный бревенчатый дом недалеко от Таллинна

Трехкомнатный дом площадью 166 квадратных метров построен в 2007 году. Внешне он, без сомнения, хорошо, но главные приятные неожиданности ожидают вас внутри.

ФОТО: KV.EE

Интерьер дома просто поразительный! Обычно рубленые дома оформляют в стиле деревенского жилья, близком к рустикальному, а интерьер этого скорее напоминает дворянскую усадьбу. Когда эти два стиля встречаются в одном пространстве, результат получается очень оригинальным.

ФОТО: KV.EE

Отличается этот рубленый дом от других аналогичных еще и тем, что для строительства использованы бревна диаметром 60 сантиметров. А камышовая крыша уложена специалистами с Сааремаа.

ФОТО: KV.EE

Сейчас в доме две спальни, но есть возможность сделать к дому пристройку.

ФОТО: KV.EE