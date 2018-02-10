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  • Фото: пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в деревья

Фото: пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в деревья

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ФОТО: Kenno Soo

В полночь в деревне Тяэкси фургон Volkswagen вылетел с дороги и врезался в деревья. Водитель был пьян и получил травмы, передает Sakala.

В 00.00 в Вильяндимаа на 2,5 км дороги Мудисте-Тяэкси фургон Volkswagen Transporter вылетел с дороги и врезался в деревья.

50-летний водитель не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы и был доставлен в Вильяндискую больницу.

У фургона серьезно повреждена передняя часть.

Полицейские нашли в автомобиле пятилитровую бутылку с домашним пивом. 

ФОТО: Kenno Soo

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