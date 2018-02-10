Фото: пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в деревья
10 февраля 2018 г., 9:15
В полночь в деревне Тяэкси фургон Volkswagen вылетел с дороги и врезался в деревья. Водитель был пьян и получил травмы, передает Sakala.
В 00.00 в Вильяндимаа на 2,5 км дороги Мудисте-Тяэкси фургон Volkswagen Transporter вылетел с дороги и врезался в деревья.
50-летний водитель не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы и был доставлен в Вильяндискую больницу.
У фургона серьезно повреждена передняя часть.
Полицейские нашли в автомобиле пятилитровую бутылку с домашним пивом.