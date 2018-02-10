Землевладелец и угрожал соседям, и пытался их подкупить. А все из-за застройки участка

Произошло это в городке Браутон-Астли в графстве Лестершир. Предприимчивый землевладелец Уэйн Раштон владеет пустырем в центре квартала, застроенного домами. Mirror приводит спутниковый снимок местности, а также план застройки пустыря дюжиной коттеджей. Но мистеру Раштону показалось недостаточным просто представить проект в городской совет.

Более 30 жителей квартала Pinel Close получили от него письма с призывом поддержать инициативу. Каждому домовладельцу он пообещал по 250 фунтов за отправленную в городской совет ксерокопию его предложения. В случае если план застройки не одобрят, добавил землевладелец, он "пригласит своих друзей-цыган" пожить на пустыре.

Позднее он отправил еще одно письмо, в котором сообщил, что отменил премию в 250 фунтов, чтобы ее не сочли подкупом. По его мнению, это была попытка компенсировать хлопоты.

На этом участке земли его собственник пообещал поселить цыганский табор. ФОТО: SWNS.com/SWNS.com

Тон первого письма и угрозы возмутили жителей Pinel Close, а некоторых пожилых домовладельцев перспектива жить по соседству с цыганами всерьез напугала, утверждает Mirror.

Комментарии для газеты они давали на условиях анонимности. "Вначале я просто не поверил, что кто-то в здравом уме может сделать такое. А потом, полагаю, я сильно расстроился из-за подобного поведения, - говорит один из них. - Обычно вы не разыгрываете карту с угрозами. Удивлен, что кто-то может быть настолько глуп, чтобы вести себя так. Это же безумие - когда у вас на руках письменное доказательство угроз, шантажа и попытки подкупа".

Другой житель дома по соседству добавил, что все получатели корреспонденции были в шоке. О письме уже уведомили городской совет Браутон-Астли и полицию. Он также указывает, что письмо сплотило жителей квартала, и те намерены поддерживать друг друга, пока власти будут разбираться.