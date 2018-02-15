В Нарвском замке откроется выставка государственных и ведомственных наград Эстонии

Местом проведения выставки «Эстония благодарит» выбрана Нарва, поскольку 21 февраля в Нарвском колледже Тартуского университета президент Керсти Кальюлайд вручит присуждаемые накануне Дня независимости государственные награды.

На выставке представлен широкий выбор государственных наград Эстонии, а также впервые на передвижной выставке можно будет увидеть орден Креста Свободы. Кроме того представлены различные степени орденов Белой Звезды, Креста земли Марии, Государственного герба, Орлиного креста и ордена Эстонского Красного Креста.

Выставка рассказывает об истории происхождения орденов и их разновидностях. Кроме того можно увидеть знаки отличия Союза обороны Эстонии (Кайтселийт), его дружин и подконтрольных организаций, знаки отличия Вооружённых сил, департаментов Полиции, Погранохраны и Спасательного департамента, а также ордена и знаки отличия Министерства обороны и Вооружённых сил. Экспонируются церковные награды, награды различных обществ, знаки отличия городов и волостей, а также отличительные знаки различных учреждений и организация.

Выставка составлена Канцелярией президента в сотрудничестве с ООО «Herald», «Miniplast» и «Märgikoda». В организации выставки также принимали участие Союз бывших Лесных братьев и Союз памяти борьбы за независимость и движения сопротивления.