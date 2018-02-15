четверг, 15 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • В Нарвском замке откроется выставка государственных и ведомственных наград Эстонии

В Нарвском замке откроется выставка государственных и ведомственных наград Эстонии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Нарва. Иллюстративное фото.

ФОТО: Илья Смирнов

В четверг в Северном флигеле Нарвского замка состоится открытие выставки государственных и ведомственных наград Эстонии, приуроченной к 100-летию Эстонской Республики.

Местом проведения выставки «Эстония благодарит» выбрана Нарва, поскольку 21 февраля в Нарвском колледже Тартуского университета президент Керсти Кальюлайд вручит присуждаемые накануне Дня независимости государственные награды.

На выставке представлен широкий выбор государственных наград Эстонии, а также впервые на передвижной выставке можно будет увидеть орден Креста Свободы. Кроме того представлены различные степени орденов Белой Звезды, Креста земли Марии, Государственного герба, Орлиного креста и ордена Эстонского Красного Креста.

Выставка рассказывает об истории происхождения орденов и их разновидностях. Кроме того можно увидеть знаки отличия Союза обороны Эстонии (Кайтселийт), его дружин и подконтрольных организаций, знаки отличия Вооружённых сил, департаментов Полиции, Погранохраны и Спасательного департамента, а также ордена и знаки отличия Министерства обороны и Вооружённых сил. Экспонируются церковные награды, награды различных обществ, знаки отличия городов и волостей, а также отличительные знаки различных учреждений и организация.

Выставка составлена Канцелярией президента в сотрудничестве с ООО «Herald», «Miniplast» и «Märgikoda». В организации выставки также принимали участие Союз бывших Лесных братьев и Союз памяти борьбы за независимость и движения сопротивления.

Экспозиция будет открыта до 31 октября.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ