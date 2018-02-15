Галерея: дом в Нымме, в котором не хочется ничего менять

Этот шестикомнатный двухэтажный дом площадью 139,1 м2 настолько прелестен и снаружи, и внутри, что фотографии его интерьеров хочется рассматривать, каждый раз находя все новые и новые детали. Люди, создавшие такой уют, не прибегая к сверхдорогим отделочным материалам и роскошной мебели, достойны искреннего уважения.

Типичные эстонские потолки, обшитые покрашенной в белый цвет вагонкой, темная мебель, пестрые обои приглушенных тонов, милые детали интерьера: столики, тумбочки, подставки под цветы, оригинальные, но скромные светильники, необычная планировка кухни - стильно!

На первом этаже - объединенная с кухней гостиная, две спальни, баня с душевой и туалет. На втором этаже - еще одна душевая, туалет и три спальни. Из одной - выход на террасу.