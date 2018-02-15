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Tallink начнет продавать в Эстонии одежду всемирно известного бренда

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Судно Megastar.

ФОТО: Tallink/Andres Raudjalg

В начале февраля Tallink Grupp купила франшизу глобально известного бренда Esprit.

Заключившая договор франшизы Tallink Grupp начнет оперировать тремя магазинами Esprit – в Таллинне в Ülemiste Keskus и Rocca Al Mare, а в Тарту – в торговом центре Kvartal. Ранее этими магазинами оперировало предприятие A&G Kaubandus, пишет Postimees.

Удельный вес одежды и аксессуаров в магазинах на паромах Tallink Grupp за последние годы сильно возрос, в том числе выросли продажи и товаров Esprit.

«Уже сейчас у Tallink долгосрочное и эффективное сотрудничество с Esprit, у нас успешный опыт продаж этого бренда на наших паромах», - сказал глава Tallink Duty Free Аймар Пярна.

Франшиза означает договор, в соответствии с которым одна из сторон дает другой за соответствующую плату право использовать бренд, секрет производства и прочее.

AS Tallink Grupp – одна из ведущих судоходных компаний в северной части Балтийского моря. Предприятию принадлежат 14 паромов, которые ходят под товарными знаками Tallink и Silja Line по шести различным маршрутам.

Esprit – международный модный бренд, основанный в 1968 году в Калифорнии.

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