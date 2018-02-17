Глава МИД Германии назвал условие, для снятия санкций ЕС с России

"Если нам удастся вывести тяжелые вооружения с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции", - сказал Габриэль, выступая на встрече с представителями российских и германских деловых кругов, сообщает Интерфакс.

"Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу", - отметил он.

По словам Габриэля, Россия является для Германии центральным партнером в построении международной архитектуры безопасности.