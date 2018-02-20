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  • Проблемы с тормозами и опасные неполадки: половина проверенных под Таллинном автобусов отправлена на экстренный осмотр

Проблемы с тормозами и опасные неполадки: половина проверенных под Таллинном автобусов отправлена на экстренный осмотр

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Поломка автобуса. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Большинство прошедших проверку в понедельник пассажиров автобусов не были пристегнуты, ряд автобусов харьюмааских линий технически неисправны, выяснилось в ходе проведенной полицией проверки.

Пассажиры 48 из 60 проверенных во второй половине дня в понедельник в Харьюмаа автобусов не были пристегнуты ремнями безопасности. «Эта картина не может радовать, мы обязательно будем проводить подобные проверки и в дальнейшем», - сказал глава патрульной службы центра надзора за движением Вармо Рейн.

Рейн добавил, что в сотрудничестве с представителями Департамента шоссейных дорог полиция также проверила техническое состояние автобусов, обслуживающих сообщение с Маарду, Палдиски, Клоогаранна и Вяэна-Йыэсуу.

«Всего было проверено десять автобусов, пять из них были направлены на экстренный осмотр. Были автобусы, где были проблемы с тормозами, кареткой, фарами и зеркалами. Были, к сожалению, и такие автобусы, в арматуре которых горели указывающие на опасные неполадки сигнальные огни, - сказал Рейн. - Автобусы, которые перевозят десятки человек, должны находиться в лучшем техническом состоянии, каждый оператор должен убеждаться, что его транспорт безопасен».

В этом году произошло 13 ДТП с участием автобусов, в которых пострадали люди. В этих авариях погиб один и пострадали 25 человек.

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