Проблемы с тормозами и опасные неполадки: половина проверенных под Таллинном автобусов отправлена на экстренный осмотр

Пассажиры 48 из 60 проверенных во второй половине дня в понедельник в Харьюмаа автобусов не были пристегнуты ремнями безопасности. «Эта картина не может радовать, мы обязательно будем проводить подобные проверки и в дальнейшем», - сказал глава патрульной службы центра надзора за движением Вармо Рейн.

Рейн добавил, что в сотрудничестве с представителями Департамента шоссейных дорог полиция также проверила техническое состояние автобусов, обслуживающих сообщение с Маарду, Палдиски, Клоогаранна и Вяэна-Йыэсуу.

«Всего было проверено десять автобусов, пять из них были направлены на экстренный осмотр. Были автобусы, где были проблемы с тормозами, кареткой, фарами и зеркалами. Были, к сожалению, и такие автобусы, в арматуре которых горели указывающие на опасные неполадки сигнальные огни, - сказал Рейн. - Автобусы, которые перевозят десятки человек, должны находиться в лучшем техническом состоянии, каждый оператор должен убеждаться, что его транспорт безопасен».