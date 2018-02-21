Водители, запасайтесь терпением! Начинается новый этап реконструкции улицы Гонсиори

Для участников движения, направляющихся через бульвар Эстония в сторону Ласнамяэ, будет организован объезд через улицу Лайкмаа по Нарвскому шоссе или бульвару Рявала. При движении с улицы Гонсиори в сторону центра города с перекрестка на Пронкси участники движения смогут двигаться в двух рядах к Тартускому шоссе и в одном ряду в сторону Нарвского шоссе. Улицы Манеэжи, Реймани, Рауа и Кивисилла станут тупиковыми. Движение на улице Рейманни будет двухсторонним, что приведет к изменению организации парковки.

Автобусные линии номер 31, 53, 55, 56, 67 и 68 будут совершать объезд по маршруту Лайкмаа – б. Рявала – Тартуское шос. – ул. Крейцвальди. Автобусы будут делать остановку «Кивисилла», но затем будут разворачиваться на Гонсиори и направляться по обозначенному выше маршруту. Участников движения просят следовать указаниям временных средств организации дорожного движения и принять во внимание, что в связи с данными ограничениями движение в этом районе будет затруднено и потребует больше времени.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что реконструкция улицы Гонсиори поддерживается Европейским фондом сплочения: «Целью проекта с внешним финансированием является увеличение скорости движения общественного транспорта, ограничение движения частных транспортных средств по направлению к центру города и создание более спокойного потока движения, чтобы снизить негативное влияние шума, вибрации и выхлопных газов на городскую среду».