Трамп назвал позором действия России в Сирии

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал действия РФ в Восточной Гуте, где за последние дни, по данным правозащитников, погибли сотни человек. Ранее группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что этот район бомбят боеприпасами, появившимися в Сирии именно с вступлением в конфликт России.
Комментируя ситуацию в Восточной Гуте во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом в Вашингтоне, Трамп назвал действия российской стороны в этом районе позором в гуманитарном плане, передает Newsru.com.
При этом Трамп заверил, что США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". "Мы там находимся по одной причине - чтобы избавиться от ИГ и вернуться домой. Мы не находимся там по какой-либо другой причине. Мы в целом достигли своей цели", - сказал президент США.
Ранее в пятницу страны Евросоюза в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Восточной Гуте. "Беспрепятственный гуманитарный доступ и защита гражданских лиц являются моральным долгом и вопросом, не терпящим отлагательств... боевые действия должны прекратиться немедленно", - говорилось в обращении ЕС.
Кроме того, руководство Турции призвало Россию и Иран оказать давление на власти Сирии, которые совершают воздушные атаки в Восточной Гуте.
Более того, как стало известно Reuters, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон написали Владимиру Путину письмо, попросив российского президента поддержать резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии.
При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова согласовать резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии. Но в ней нет гарантий, что боевики будут соблюдать перемирие, указал глава внешнеполитического ведомства.
Накануне власти США обвинили Россию и правительственные силы Сирии в гибели мирных жителей в Восточной Гуте. Как отметили в Вашингтоне, постоянная осада региона приводит к голоду местного населения и препятствует доступу к гуманитарной помощи. В американской администрации призвали Россию и ее партнеров выполнять свои обязательства в отношении зон деэскалации, особенно в Восточной Гуте, и прекратить нападения на гражданских лиц в Сирии.
В Кремле же возразили, что за ситуацию в сирийской Восточной Гуте ответственны те, кто поддерживает находящихся там террористов, а не Россия и ее партнеры. "Ни Россия, ни Сирия, ни Иран не относятся к категории таких государств, ибо именно они на земле ведут непримиримую борьбу с террористами в Сирии", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.