Трамп назвал позором действия России в Сирии

Комментируя ситуацию в Восточной Гуте во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом в Вашингтоне, Трамп назвал действия российской стороны в этом районе позором в гуманитарном плане, передает Newsru.com.

При этом Трамп заверил, что США находятся в Сирии исключительно с целью борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". "Мы там находимся по одной причине - чтобы избавиться от ИГ и вернуться домой. Мы не находимся там по какой-либо другой причине. Мы в целом достигли своей цели", - сказал президент США.

Ранее в пятницу страны Евросоюза в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Восточной Гуте. "Беспрепятственный гуманитарный доступ и защита гражданских лиц являются моральным долгом и вопросом, не терпящим отлагательств... боевые действия должны прекратиться немедленно", - говорилось в обращении ЕС.

Кроме того, руководство Турции призвало Россию и Иран оказать давление на власти Сирии, которые совершают воздушные атаки в Восточной Гуте.

Более того, как стало известно Reuters, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон написали Владимиру Путину письмо, попросив российского президента поддержать резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова согласовать резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии. Но в ней нет гарантий, что боевики будут соблюдать перемирие, указал глава внешнеполитического ведомства.

Накануне власти США обвинили Россию и правительственные силы Сирии в гибели мирных жителей в Восточной Гуте. Как отметили в Вашингтоне, постоянная осада региона приводит к голоду местного населения и препятствует доступу к гуманитарной помощи. В американской администрации призвали Россию и ее партнеров выполнять свои обязательства в отношении зон деэскалации, особенно в Восточной Гуте, и прекратить нападения на гражданских лиц в Сирии.