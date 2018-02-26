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Совет Европы критикует систему партийного финансирования в ФРГ

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Коррупция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Рабочая группа Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO) подвергла критике систему партийного финансирования в Германии в связи с ее недостаточной прозрачностью, пишет DW.com.

В отчете GRECO, опубликованном в понедельник, 26 февраля, говорится, что из 20 рекомендаций СЕ Германией к настоящему моменту были реализованы всего девять. Предыдущий отчет GRECO был опубликован более семи лет назад.

В первую очередь критика касается нынешнего регулирования крупных пожертвований. На сегодняшний день партии обязаны докладывать президенту ФРГ лишь о пожертвованиях в размере свыше 50 тысяч евро. Однако в GRECO считают, что эта сумма должна быть существенно снижена. Кроме того, властям Германии следует полностью отменить возможность анонимных пожертвований партиям – сейчас они разрешены в размере до 500 евро. Помимо прочего, в ФРГ нужно ввести систему, которая обяжет политиков заранее декларировать расходы на предвыборную кампанию.

В то же время Рабочая группа СЕ по борьбе с коррупцией отметила и некоторые успехи в осуществлении в Германии предыдущих рекомендаций. Так, в GRECO упомянули успешную разработку штрафных мер в борьбе с криминализацией активного и пассивного взяточничества в рамках публичных собраний, включая бундестаг.

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