Совет Европы критикует систему партийного финансирования в ФРГ

В отчете GRECO, опубликованном в понедельник, 26 февраля, говорится, что из 20 рекомендаций СЕ Германией к настоящему моменту были реализованы всего девять. Предыдущий отчет GRECO был опубликован более семи лет назад.

В первую очередь критика касается нынешнего регулирования крупных пожертвований. На сегодняшний день партии обязаны докладывать президенту ФРГ лишь о пожертвованиях в размере свыше 50 тысяч евро. Однако в GRECO считают, что эта сумма должна быть существенно снижена. Кроме того, властям Германии следует полностью отменить возможность анонимных пожертвований партиям – сейчас они разрешены в размере до 500 евро. Помимо прочего, в ФРГ нужно ввести систему, которая обяжет политиков заранее декларировать расходы на предвыборную кампанию.