понедельник, 26 февраля 2018 г.
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Huawei представила свой первый 5G-чип

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ФОТО: Richard B. Levine/Levine-Roberts/Sipa USA

На проходящей в Барселоне выставке мобильной электроники MWC китайская компания Huawei представила свой первый коммерческий чип 5G, который обеспечит будущим устройствам компании поддержку сетей пятого поколения, пишет The Verge.

Как утверждают в Huawei, чип Balong 5G01 является первым чипом, который поддерживает стандарт 5G, утвержденный в декабре прошлого года консорциумом 3GPP. Согласно заявленным характеристикам, чип обеспечивает загрузку данных со скоростью до 2,3 Гбит/с. При этом габариты Balong 5G01 слишком велики для смартфонов и, по всей видимости, чип будет использоваться в мобильных точках доступа, пишет Newsru.com.

В ходе презентации исполнительный директор Huawei Ричард Ю заявил, что компания инвестировала в разработку технологий 5G 600 млн долларов, а в скором времени эти технологии будут использоваться повсюду, например в автомобилях и "умных" домах.

Отметим, что ранее собственные решения в сфере 5G представили компании Qualcomm и Intel. Ожидается, что первые сети пятого поколения будут запущены операторами связи из разных стран в ближайшие годы, а американские операторы AT&T, T-Mobile and Verizon обещают обеспечить 5G-покрытие на значительной части территории США к 2020 году.

Напомним, в июне прошлого года российский оператор связи "Мегафон" совместно с Huawei провел демонстрацию возможностей сети 5G, установив абсолютный рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, который составил 35 Гбит/с.

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