Huawei представила свой первый 5G-чип

Как утверждают в Huawei, чип Balong 5G01 является первым чипом, который поддерживает стандарт 5G, утвержденный в декабре прошлого года консорциумом 3GPP. Согласно заявленным характеристикам, чип обеспечивает загрузку данных со скоростью до 2,3 Гбит/с. При этом габариты Balong 5G01 слишком велики для смартфонов и, по всей видимости, чип будет использоваться в мобильных точках доступа, пишет Newsru.com.

В ходе презентации исполнительный директор Huawei Ричард Ю заявил, что компания инвестировала в разработку технологий 5G 600 млн долларов, а в скором времени эти технологии будут использоваться повсюду, например в автомобилях и "умных" домах.

Отметим, что ранее собственные решения в сфере 5G представили компании Qualcomm и Intel. Ожидается, что первые сети пятого поколения будут запущены операторами связи из разных стран в ближайшие годы, а американские операторы AT&T, T-Mobile and Verizon обещают обеспечить 5G-покрытие на значительной части территории США к 2020 году.