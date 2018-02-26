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Эстонскому консульству запретили проводить прием по случаю столетия ЭР в Печорах

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Флаг Эстонии.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Администрация Печорского района Псковской области РФ не разрешила псковскому консульству Эстонии провести в Печорах торжественный прием, который должен был состояться 2 марта.

Причины запрета неизвестны, передает в понедельник, 26 февраля, Rus.ERR со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова.

В министерстве отметили, что подобных проблем не возникало с другими праздничными мероприятиями, которые эстонские дипломатические представительства проводят в России в связи с празднованием сотой годовщины независимости Эстонии.

«Псковская канцелярия Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге планирует в своем консульском округе различные мероприятия, организуемые в рамках празднования столетия Эстонской Республики в течение всего года, поэтому празднование юбилея несмотря на этот запрет, несомненно, состоится», - сказала Камилова.

Она подтвердила, что запланированный в Печорах прием перенесен в связи с тем, что муниципальные власти не выдали разрешения на проведение мероприятия в Печорском доме культуры, ссылаясь на законодательство Российской Федерации.

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