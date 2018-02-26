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Дональд Трамп встретится с президентами Эстонии, Латвии и Литвы

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Дональд Трамп.

ФОТО: Carolyn Kaster/AP/Scanpix

Администрация Белого Дома сообщила, что президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится с президентами Эстонии, Латвии и Литвы.

В официальном сообщении Белого Дома говорится, что 3 апреля этого года президент США Дональд Трамп в Вашингтоне встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Главы государств на этой встрече обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности, бизнеса, торговли, энергетики и культуры.

В последний раз президенты Эстонии и США встречались в июле прошлого года в Варшаве. В прошлом году Таллинн посетили также вице-президент США Майк Пенс и спикер конгресса США Пол Райан с сопровождающими их делегациями.

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