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  • В здании ТТУ произошел пожар: никто не пострадал

В здании ТТУ произошел пожар: никто не пострадал

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Машины спасателей. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kenno Soo

В понедельник вечером в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в учебном здании Таллиннского технического университета, спасатели потушили загоревшееся мусорное ведро в туалете.

В 20.31 в понедельник в центр тревоги поступило сообщение о дыме на четвертом этаже учебного корпуса ТТУ на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ, сообщил Пыхьяский спасательный центр.

Спасатели установили, что в одном из туалетов на четвертом этаже горело мусорное ведро. Возгорание было потушено.

Никто не пострадал.

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