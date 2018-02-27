В здании ТТУ произошел пожар: никто не пострадал
27 февраля 2018 г., 13:05
В понедельник вечером в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в учебном здании Таллиннского технического университета, спасатели потушили загоревшееся мусорное ведро в туалете.
В 20.31 в понедельник в центр тревоги поступило сообщение о дыме на четвертом этаже учебного корпуса ТТУ на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ, сообщил Пыхьяский спасательный центр.
Спасатели установили, что в одном из туалетов на четвертом этаже горело мусорное ведро. Возгорание было потушено.
Никто не пострадал.