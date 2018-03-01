iPhone vs Samsung: чей аккумулятор хуже переносит морозы?

Участниками теста стали iPhone 6 и Samsung Galaxy Note 8, аккумуляторы которых были предварительно полностью заряжены. На обоих смартфонах был запущен таймер. На момент тестирования на улице было 13 градусов мороза. Первым сдался iPhone, который сопротивлялся холодам около получаса. Аккумулятор Samsung за час разрядился до 84 процентов. Ожидать полной разрядки батареи смартфона журналистам не хватило терпения.

В то же время стоит отметить, что пару дней назад обладатель Samsung столкнулся с тем, что при просмотре онлайн-трансляции Kanal 2 аккумулятор устройства полностью разрядился за 20 минут.

При снижении температуры окружающего воздуха ниже 0 °C происходит снижение мощности литий-ионного аккумулятора до 40-50 %.

Температурный режим заряда литий-полимерных и литий-ионных аккумуляторов влияет на их емкость. Она снижается при зарядке на холоде или в жару. Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор. Также на жизненный цикл аккумуляторов влияет глубина его разряда перед очередной зарядкой и зарядка токами выше установленных производителем.