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Безработица в еврозоне в январе осталась на минимуме с декабря 2008 года

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Деньги.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Безработица в 19 странах еврозоны в январе осталась на уровне 8,6%, который является самым низким с декабря 2008 года, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Согласно пересмотренным данным, в декабре 2017 года показатель составлял 8,6%, а не 8,7%, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали, что в первом месяце текущего года безработица составит 8,6%.

В январе 2017 года показатель находился на отметке 9,6%.

В 28 странах ЕС безработица в январе третий месяц оставалась на отметке 7,3% и была минимальной с октября 2008 года. В первом месяце прошлого года показатель составлял 8,1%.

Самые низкие показатели безработицы в Европе в январе были зафиксированы в Чехии (2,4%), на Мальте (3,5%) и в Германии (3,6%), отмечается в сообщении Евростата.

Наиболее высокий уровень безработицы был отмечен в Испании - 16,3%. Греция, которая предоставляет данные с опозданием, зафиксировала безработицу в ноябре на отметке 20,9%.

За 12 месяцев самое значительное снижение безработицы наблюдалось на Кипре (до 9,8% с 12,6%), в Греции (до 20,9% с 23,3%), Хорватии - до 9,8% с 12,2%, Португалии - до 7,9% с 10,1%, Испании - до 16,3% с 18,4%.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне в январе сократилась до 17,7% с 17,9% месяцем ранее, в ЕС - до 16,1% с 16,3%.

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