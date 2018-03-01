Swedbank прогнозирует на этот год ощутимый рост зарплат

«По прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата поднимется в этом году на шесть процентов, а скорректированная с учетом цен нетто-зарплата - на девять процентов», - сообщила старший экономист Swedbank Лийз Эльмик в четверг.

По оценке Эльмик, в этом году усугубится нехватка рабочей силы, поскольку потребность в работниках будет превышать предложение на рынке, но рост не облагаемого налогом минимума должен несколько сократить ожидания, связанные с ростом зарплат. По словам Эльмик, рост минимальной зарплаты в связи с изменением в налогах будет сдержаннее прежнего.

В четверг Департамент статистики сообщил, что в прошлом году средняя месячная брутто-зарплата составила 1221 евро, что на 6,5 процента выше по сравнению с 2016 годом. В четвертом квартале средняя месячная брутто-зарплата составила 1271 евро, в годовом сравнении она выросла на 7,5 процента.

По словам Эльмик, в прошлом году покупательная способность наемных работников росла медленнее, чем раньше, поскольку ускорился рост цен. «Рост цен ограничил потребление. В то же время, финансовое положение домохозяйств хорошее. Растет возможность экономии, депозиты по-прежнему растут быстрее, чем кредитный портфель», - сказала она.