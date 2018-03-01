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Swedbank прогнозирует на этот год ощутимый рост зарплат

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Логотип Swedbank.

ФОТО: SCANPIX SWEDEN

По прогнозу Swedbank, в этом году средняя брутто-зарплата поднимется в Эстонии на шесть процентов. В прошлом году она выросла на 6,5 процента до 1221 евро.

«По прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата поднимется в этом году на шесть процентов, а скорректированная с учетом цен нетто-зарплата - на девять процентов», - сообщила старший экономист Swedbank Лийз Эльмик в четверг.

По оценке Эльмик, в этом году усугубится нехватка рабочей силы, поскольку потребность в работниках будет превышать предложение на рынке, но рост не облагаемого налогом минимума должен несколько сократить ожидания, связанные с ростом зарплат. По словам Эльмик, рост минимальной зарплаты в связи с изменением в налогах будет сдержаннее прежнего.

В четверг Департамент статистики сообщил, что в прошлом году средняя месячная брутто-зарплата составила 1221 евро, что на 6,5 процента выше по сравнению с 2016 годом. В четвертом квартале средняя месячная брутто-зарплата составила 1271 евро, в годовом сравнении она выросла на 7,5 процента.

По словам Эльмик, в прошлом году покупательная способность наемных работников росла медленнее, чем раньше, поскольку ускорился рост цен. «Рост цен ограничил потребление. В то же время, финансовое положение домохозяйств хорошее. Растет возможность экономии, депозиты по-прежнему растут быстрее, чем кредитный портфель», - сказала она.

Реальная зарплата, учитывающая влияние изменения индекса потребительских цен, по сравнению с 2016 годом из-за роста потребительских цен росла медленнее месячной брутто-зарплаты. Если в 2016 году она росла почти также быстро, как и месячная брутто-зарплата, то в 2017 году ее рост замедлился.

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