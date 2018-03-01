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Россия отправляла на Олимпиаду-2018 организованные группы болельщиков за вознаграждение

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"Они поехали в Корею на работу", - заявил источник.

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Некоторые из российских болельщиков на Олимпиаде в Пхенчхане были отобраны из числа молодежных активистов, сообщил источник, близкий к администрации Санкт-Петербурга.

«Они поехали в Корею на работу. Им выдали определенный регламент, как себя вести. Во время соревнований нужно было активно поддерживать спортсменов, интересоваться происходящим, не отвлекаться - не смотреть в телефон, например, иначе камера может нечаянно выхватить, что болельщикам неинтересно. Билеты предоставлялись в центральные секторы, чтобы удобнее было снимать и показывать поддержку», - заявил источник.

По словам собеседника «Тайги.инфо», от Санкт-Петербурга в Корею были отправлены 300 человек, которые за три недели, проведенные в Пхенчхане, получили по 100 тысяч рублей.

В Корее российские спортсмены выступали в нейтральном статусе под флагом Международного олимпийского комитета (МОК). Любое использование национальной символики спортсменами было запрещено, болельщики могли приносить российские флаги и другую атрибутику на трибуны.

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