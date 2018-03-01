Россия отправляла на Олимпиаду-2018 организованные группы болельщиков за вознаграждение

«Они поехали в Корею на работу. Им выдали определенный регламент, как себя вести. Во время соревнований нужно было активно поддерживать спортсменов, интересоваться происходящим, не отвлекаться - не смотреть в телефон, например, иначе камера может нечаянно выхватить, что болельщикам неинтересно. Билеты предоставлялись в центральные секторы, чтобы удобнее было снимать и показывать поддержку», - заявил источник.