Россия отправляла на Олимпиаду-2018 организованные группы болельщиков за вознаграждение

Некоторые из российских болельщиков на Олимпиаде в Пхенчхане были отобраны из числа молодежных активистов, сообщил источник, близкий к администрации Санкт-Петербурга.
«Они поехали в Корею на работу. Им выдали определенный регламент, как себя вести. Во время соревнований нужно было активно поддерживать спортсменов, интересоваться происходящим, не отвлекаться - не смотреть в телефон, например, иначе камера может нечаянно выхватить, что болельщикам неинтересно. Билеты предоставлялись в центральные секторы, чтобы удобнее было снимать и показывать поддержку», - заявил источник.
По словам собеседника «Тайги.инфо», от Санкт-Петербурга в Корею были отправлены 300 человек, которые за три недели, проведенные в Пхенчхане, получили по 100 тысяч рублей.
В Корее российские спортсмены выступали в нейтральном статусе под флагом Международного олимпийского комитета (МОК). Любое использование национальной символики спортсменами было запрещено, болельщики могли приносить российские флаги и другую атрибутику на трибуны.