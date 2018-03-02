Эксперты: в Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus установлены лучшие экраны на рынке

Фактически дисплеи в Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus в точности такие же, как и в прошлогодних моделях. Это Super AMOLED-матрицы с диагональю 5,8 или 6,2 дюйма, разрешением 2960x1440 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Доктор Реймонд Сонейра из DisplayMate подтвердил, что панели ничем не отличаются на аппаратном уровне, пишет 4pda.ru. Но качество изображения и точность цвета были значительно улучшены благодаря более точной заводской калибровке. Эксперты DisplayMate заявили, что точность цвета на экране Galaxy S9 максимально приближена к идеальной, и присвоили ему наивысший класс — «Отличный A+».

При включении автоматической регулировки яркость экрана Galaxy S9 достигает значения 1 130 нит, что на 20% выше, чем у Galaxy S8, но на 70 нит меньше, чем у Galaxy Note8. У Galaxy S9, как и у предшественника, датчик внешней освещенности находится как спереди, так и сзади, что позволяет быстрее и правильнее регулировать яркость. Точность DCI-P3 составляет 143%, а цветовой охват sRGB — 113%. Это лучшие показатели, что когда-либо видели сотрудники DisplayMate на любом смартфоне или планшете.

Отражательная способность дисплея Galaxy S9 составляет 4,4%, что является самым низким показателем на рынке, а цветовой сдвиг — лишь 1,1 JNCD при 30 градусах, что также считается лучшим показателем среди всех OLED-экранов.