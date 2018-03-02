Встретившаяся с Путиным и растратившая общественные деньги центристка выходит из партии

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд сообщил, что входившая в правление молодежного собрания Трийну-Лийс Паабо выходит из партии. От отвечавшей за кошелек собрания Паабо так и не удалось получить объяснений по вызвавшим подозрения тратам. Кроме того, внимание СМИ привлекла ее встреча с Владимиром Путиным, пишет Postimees.
По словам Карилайда, Паабо покидает партию, чтобы ситуация с использованием средств молодежного собрания прояснилась без политической риторики и нападок на Центристскую партию. «Если были ошибки и деньги использовались ненадлежащим образом, это в любом случае заслуживает сожаления и осуждения. Признаю, что Паабо считает, что было бы необходимо взять ответственность перед партией», - сказал Карилайд.
Как ранее писал Postimees, Паабо при посредничестве представительницы молодежной организации «Единой России» встретилась с Путиным. Кроме того, она задолжала городу отчет о расходах с банковской карточки, находившейся в ее распоряжении.