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Таллинн ждет от НКО «Таллиннское молодежное собрание» дополнительную информацию об использовании городских субсидий

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Вадим Белобровцев в студии Postimees

ФОТО: Pm

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта ждет от НКО «Таллиннское молодежное собрание» дополнительную информацию об использовании городских субсидий и соответствии трат заявленным целям, – сообщил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, комментируя распространяющиеся в прессе заявления о том, что бывший руководитель молодежного собрания использовала средства не по назначению.

«Некоммерческое объединение – это независимая организация, которую город поддерживает, но не управляет ею. Однако в интересах города, чтобы все расходы были обоснованными и целесообразными», – пояснил вице-мэр Белобровцев.

«Некоммерческое объединение представило нам отчет, в котором имеются упущения, поэтому мы надеемся в течение недели получить от них дополнительные комментарии. В свете данной ситуации хорошо бы напомнить всем, что используя кредитную карту НКО или учреждения, не стоит делать что-то такое, что затем будет неловко объяснять», – отметил Белобровцев.

В то же время Вадим Белобровцев осудил появившуюся в пятницу в Postimees редакторскую колонку, в которой в связи с использованием кредитной карты бывшим председателем молодежного горсобрания в коррупции обвиняется вся Центристская партия. «В нашей стране существует личная ответственность, требующая конкретных доказательств, а истерия и навешивание ярлыков лишь скрывают правду, – сказал вице-мэр. – В данном случае, огульно очерняя репутацию людей, Postimees нарушает основы журналистской этики, что им придется в скором времени признать».

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