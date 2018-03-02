Таллинн ждет от НКО «Таллиннское молодежное собрание» дополнительную информацию об использовании городских субсидий

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта ждет от НКО «Таллиннское молодежное собрание» дополнительную информацию об использовании городских субсидий и соответствии трат заявленным целям, – сообщил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, комментируя распространяющиеся в прессе заявления о том, что бывший руководитель молодежного собрания использовала средства не по назначению.
«Некоммерческое объединение – это независимая организация, которую город поддерживает, но не управляет ею. Однако в интересах города, чтобы все расходы были обоснованными и целесообразными», – пояснил вице-мэр Белобровцев.
«Некоммерческое объединение представило нам отчет, в котором имеются упущения, поэтому мы надеемся в течение недели получить от них дополнительные комментарии. В свете данной ситуации хорошо бы напомнить всем, что используя кредитную карту НКО или учреждения, не стоит делать что-то такое, что затем будет неловко объяснять», – отметил Белобровцев.
В то же время Вадим Белобровцев осудил появившуюся в пятницу в Postimees редакторскую колонку, в которой в связи с использованием кредитной карты бывшим председателем молодежного горсобрания в коррупции обвиняется вся Центристская партия. «В нашей стране существует личная ответственность, требующая конкретных доказательств, а истерия и навешивание ярлыков лишь скрывают правду, – сказал вице-мэр. – В данном случае, огульно очерняя репутацию людей, Postimees нарушает основы журналистской этики, что им придется в скором времени признать».