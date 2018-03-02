Таллинн ждет от НКО «Таллиннское молодежное собрание» дополнительную информацию об использовании городских субсидий

«Некоммерческое объединение – это независимая организация, которую город поддерживает, но не управляет ею. Однако в интересах города, чтобы все расходы были обоснованными и целесообразными», – пояснил вице-мэр Белобровцев.

«Некоммерческое объединение представило нам отчет, в котором имеются упущения, поэтому мы надеемся в течение недели получить от них дополнительные комментарии. В свете данной ситуации хорошо бы напомнить всем, что используя кредитную карту НКО или учреждения, не стоит делать что-то такое, что затем будет неловко объяснять», – отметил Белобровцев.