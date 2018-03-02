Луйк: Эстония приветствует стремление Украины в НАТО и поддерживает сохранение санкций против РФ

"Эстония высоко оценивает стремления Украины к евроатлантической интеграции и тесному сотрудничеству в НАТО", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба эстонского военного ведомства.

"Украина одновременно с ведением боевых действий на востоке страны участвует в операциях НАТО и ООН и стремится провести реформы. Сотрудничество Украина-НАТО очень хорошее и мы должны высоко оценить стремление и вклад Украины", - сказал Луйк.

"Эстония поддерживает территориальную целостность Украины в международно-признанных границах", - добавил министр, подчеркнув, что "Запад не должен отступать от политики непризнания незаконной аннексии Крыма".

Юри Луйк также заявил, что Эстония поддерживает продолжение санкций против России "в полном объеме и до выполнения Минских соглашений".

Со своей стороны Климпуш-Цинцадзе на встрече с министром сообщила о ситуации на Донбассе и выполнении Минских соглашений.

Вместе с тем, глава МИД Эстонии Свен Миксер на встрече с вице-премьером Украины заявил, что, "к сожалению, ситуация на востоке Украины по-прежнему напряженная и не сделаны шаги по решению конфликта".