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Луйк: Эстония приветствует стремление Украины в НАТО и поддерживает сохранение санкций против РФ

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Юри Луйк.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Эстония приветствует сотрудничество НАТО и Украины и поддерживает сохранение санкций против России до полного выполнения Минских соглашений, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк на состоявшейся в пятницу в Таллинне встрече с вице-премьером Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

"Эстония высоко оценивает стремления Украины к евроатлантической интеграции и тесному сотрудничеству в НАТО", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба эстонского военного ведомства.

"Украина одновременно с ведением боевых действий на востоке страны участвует в операциях НАТО и ООН и стремится провести реформы. Сотрудничество Украина-НАТО очень хорошее и мы должны высоко оценить стремление и вклад Украины", - сказал Луйк.

"Эстония поддерживает территориальную целостность Украины в международно-признанных границах", - добавил министр, подчеркнув, что "Запад не должен отступать от политики непризнания незаконной аннексии Крыма".

Юри Луйк также заявил, что Эстония поддерживает продолжение санкций против России "в полном объеме и до выполнения Минских соглашений".

Со своей стороны Климпуш-Цинцадзе на встрече с министром сообщила о ситуации на Донбассе и выполнении Минских соглашений.

Вместе с тем, глава МИД Эстонии Свен Миксер на встрече с вице-премьером Украины заявил, что, "к сожалению, ситуация на востоке Украины по-прежнему напряженная и не сделаны шаги по решению конфликта".

Дипломат подчеркнул, что Таллинн рассматривает поддержку Украины в рамках программы Восточного партнерства ЕС как свой приоритет. Миксер заверил, что Эстония и ЕС не прекратят поддерживать Украину.

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