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В Латвии выявлено 20 жертв торговли людьми, трое из которых — дети

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ФОТО: Caro / Scanpix.

В прошлом году в Латвии было выявлено 20 жертв торговли людьми. В трех случаях речь шла о детях, сообщила сегодня главный координатор Министерства внутренних дел Латвии по борьбе с торговлей людьми Ласма Стабиня. Годом ранее было выявлено 19 жертв торговли людьми, в том числе шестеро детей, пишет Rus.TVNET.

Как рассказала Стабиня, риску стать жертвами торговли людьми подвергаются такие группы населения, как безработные и ищущие работу, молодежь, женщины, несовершеннолетние, люди предпенсионного возраста, инвалиды. По данным МВД, жертвами торговли людьми чаще становятся женщины - в прошлом году среди потерпевших было 15 женщин, две девочки, двое мужчин и один мальчик.

Люди страдали от сексуального притеснения (восемь случаев), эксплуатации рабочей силы (пять случаев) и фиктивных браков (семь случаев). Вербовка людей в Латвии чаще не сопровождается физическим насилием, а проявляется скорее как психологическое манипулирование.

16 жертв торговли людьми были выявлены кризисными центрами, а четверых - полицией. 15 человек подвергались эксплуатации за пределами Латвии, в таких странах, как Нидерланды, Германия, Великобритания, Бельгия, Таджикистан.

В прошлом году только одно дело о торговле людьми закончилось реальным наказанием, еще три - условным лишением свободы.

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