В Латвии выявлено 20 жертв торговли людьми, трое из которых — дети

Как рассказала Стабиня, риску стать жертвами торговли людьми подвергаются такие группы населения, как безработные и ищущие работу, молодежь, женщины, несовершеннолетние, люди предпенсионного возраста, инвалиды. По данным МВД, жертвами торговли людьми чаще становятся женщины - в прошлом году среди потерпевших было 15 женщин, две девочки, двое мужчин и один мальчик.

Люди страдали от сексуального притеснения (восемь случаев), эксплуатации рабочей силы (пять случаев) и фиктивных браков (семь случаев). Вербовка людей в Латвии чаще не сопровождается физическим насилием, а проявляется скорее как психологическое манипулирование.

16 жертв торговли людьми были выявлены кризисными центрами, а четверых - полицией. 15 человек подвергались эксплуатации за пределами Латвии, в таких странах, как Нидерланды, Германия, Великобритания, Бельгия, Таджикистан.