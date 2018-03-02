суббота, 3 марта 2018 г.
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  • Фото: в Тарту загорелась баня, пострадали два человека

Фото: в Тарту загорелась баня, пострадали два человека

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ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Лыунаский спасательный центр сегодня в 17:53 получил вызов на улицу Ряникиви, где огонь охватил баню в двухэтажном жилом доме, пишет Tartu Postimees.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

На данный момент огонь локализован, спасатели проветривают помещения. Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу сказал, что, к счастью, спасатели отреагировали так быстро на вызов, поскольку рядом проводили профилактические обходы домов.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Спасатели вытащили из бани одного пострадавшего, который был передан медикам скорой помощи. Другой пострадавший выбрался из бани сам.

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