Фото: в Тарту загорелась баня, пострадали два человека
2 марта 2018 г., 19:56
Лыунаский спасательный центр сегодня в 17:53 получил вызов на улицу Ряникиви, где огонь охватил баню в двухэтажном жилом доме, пишет Tartu Postimees.
На данный момент огонь локализован, спасатели проветривают помещения. Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу сказал, что, к счастью, спасатели отреагировали так быстро на вызов, поскольку рядом проводили профилактические обходы домов.
Спасатели вытащили из бани одного пострадавшего, который был передан медикам скорой помощи. Другой пострадавший выбрался из бани сам.