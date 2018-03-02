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  • Фото: студенты Тартуского университета устроили ночлег посреди реки Эмайыги

Фото: студенты Тартуского университета устроили ночлег посреди реки Эмайыги

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Сегодня в 18 часов студенты отделения географии Тартуского университета собрались на реке Эмайыги, где вместе установили отапливаемые палатки, пишет Tartu Postimees.

Студент шестого курса отделения географии Тартуского университета Мярт Кютас сказал, что у их ночлега в палатках на реке Эмайыги есть три причины. «Первая - вечером в пятницу надо все-таки куда-то выйти. Вторая — чистая окружающая среда очень важна. Третья — в мире происходят экстремальные изменения климата», - перечислил студент.

По его словам, в последний раз палатки на реке Эмайыги разбивали 15 лет назад, тогда это также делали географы. Кютас отметил, что они уверены в своей безопасности, поскольку до установки палаток они проверили толщину льда. Он сказал, что если автомобиль может выезжать на лед, толщина которого 25 см, то такой лед выдержит и 12 человек.

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