Фото: студенты Тартуского университета устроили ночлег посреди реки Эмайыги

Студент шестого курса отделения географии Тартуского университета Мярт Кютас сказал, что у их ночлега в палатках на реке Эмайыги есть три причины. «Первая - вечером в пятницу надо все-таки куда-то выйти. Вторая — чистая окружающая среда очень важна. Третья — в мире происходят экстремальные изменения климата», - перечислил студент.

По его словам, в последний раз палатки на реке Эмайыги разбивали 15 лет назад, тогда это также делали географы. Кютас отметил, что они уверены в своей безопасности, поскольку до установки палаток они проверили толщину льда. Он сказал, что если автомобиль может выезжать на лед, толщина которого 25 см, то такой лед выдержит и 12 человек.