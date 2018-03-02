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Видео: умный BMW угнали за 90 секунд

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ФОТО: скриншот

Угонщики использовали специальное устройство, благодаря которому перехватили сигнал смарт-ключа. Это дало им возможность получить доступ к автомобилю.

В Британии умный BMW смогли угнать за полторы минуты, воспользовавшись специальным устройством для перехвата сигнала смарт-ключа, пишет Digg.

По информации издания, автомобиль был оснащен интеллектуальной системой доступа. Угонщики, после перехвата смарт-ключа, смогли открыть автомобиль. На видео попал один из преступников, который машет перед дверью машины рюкзаком. Вероятно, внутри него находится аппарат.

Владелец обнаружил пропажу автомобиля случайно, приблизительно через час после угона. Он также отметил, что обычно не оставлял ключи от автомобиля перед входной дверью, однако на этот раз, вернувшись усталым, просто положил их на тумбочку. Это и дало возможность преступникам поймать сигнал.

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