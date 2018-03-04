В Таллинне произошли два серьезных ДТП, пострадали три человека

В 16.53 в Таллинне на перекрестке Линну-теэ и Нымме-теэ столкнулись автомобили Honda CR-V, за рулем которого был 67-летний мужчина, и BMW 525D, которым управлял 35-летний мужчина.

В 21.09 на перекрестке улиц Маяка и Палласти, по предварительным данным, 26-летний водитель на Mercedes-Benz не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Tesla, за рулем которого был 28-летний мужчина. На этом перекрестке в момент ДТП светофор был в желтом мигающем режиме.