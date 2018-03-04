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В Таллинне произошли два серьезных ДТП, пострадали три человека

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Скорая помощь. Иллюстративный кадр.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Вчера на дорогах Эстонии серьезные ДТП с пострадавшими произошли только в Таллинне, сообщает полиция.

В 16.53 в Таллинне на перекрестке Линну-теэ и Нымме-теэ столкнулись автомобили Honda CR-V, за рулем которого был 67-летний мужчина, и BMW 525D, которым управлял 35-летний мужчина. 

Водитель Honda был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Перекресток регулируется светофором. Какой цвет горел на светофоре, выясняется.

В 21.09 на перекрестке улиц Маяка и Палласти, по предварительным данным, 26-летний водитель на Mercedes-Benz не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Tesla, за рулем которого был 28-летний мужчина. На этом перекрестке в момент ДТП светофор был в желтом мигающем режиме.

Водитель Mercedes и 25-летний пассажир были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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