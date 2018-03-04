Германия увеличит на треть число своих военных в Афганистане

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен намерена значительно увеличить численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. В составе миссии НАТО по обучению и консультированию местных сил безопасности на Гиндукуше в настоящее время задействованы 963 военнослужащих Германии, в будущем этот показатель возрастет до 1300 человек.

Фон дер Ляйен собирается увеличить контингент из-за усиления радикального исламистского движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане. Мандат бундестага сейчас разрешает задействовать не более 980 солдат и офицеров.

Увеличить численность миссии НАТО в Афганистане согласились США и еще 27 стран, сообщил в ноябре 2017 года генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Предполагается, что ее общий состав возрастет с 13 до 16 тысяч человек.

Позиция Минобороны Германии

Ранее Урсула фон дер Ляйен высказывалась против отправки новых солдат бундесвера в Афганистан и заявляла, что в 2016 году, "когда другие сокращали численность" солдат, дислоцированных в этом регионе, Германия увеличила свой контингент. Именно тогда квота ФРГ на участие в миссии выросла с 850 до 980 военнослужащих.

Позже стало известно, что фон дер Ляйен наряду с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем все же поддерживает идею отправки новых военных в Афганистан.