Германия увеличит на треть число своих военных в Афганистане

Численность воинского контингента Германии в Афганистане планируется довести до 1300 человек. Министр обороны страны ранее высказывалась против этой меры, сообщает dw.com.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен намерена значительно увеличить численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. В составе миссии НАТО по обучению и консультированию местных сил безопасности на Гиндукуше в настоящее время задействованы 963 военнослужащих Германии, в будущем этот показатель возрастет до 1300 человек.
Фон дер Ляйен собирается увеличить контингент из-за усиления радикального исламистского движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане. Мандат бундестага сейчас разрешает задействовать не более 980 солдат и офицеров.
Увеличить численность миссии НАТО в Афганистане согласились США и еще 27 стран, сообщил в ноябре 2017 года генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Предполагается, что ее общий состав возрастет с 13 до 16 тысяч человек.
Позиция Минобороны Германии
Ранее Урсула фон дер Ляйен высказывалась против отправки новых солдат бундесвера в Афганистан и заявляла, что в 2016 году, "когда другие сокращали численность" солдат, дислоцированных в этом регионе, Германия увеличила свой контингент. Именно тогда квота ФРГ на участие в миссии выросла с 850 до 980 военнослужащих.
Позже стало известно, что фон дер Ляйен наряду с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем все же поддерживает идею отправки новых военных в Афганистан.
Берлин не делал однозначных заявлений на этот счет, пока не сформировано правительство. Минобороны смогло начать планировать свои действия только в феврале, когда блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) договорился о формировании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Их договоренность предусматривала увеличение числа солдат бундесвера в Афганистане.