Все больше граждан Грузии пытается использовать безвизовый режим, чтобы остаться в Европе

"Возможностью безвизового передвижения в Шенгенской зоне с марта 2017 года воспользовались для краткосрочных визитов более 200 тысяч граждан Грузии, однако уже в течение нескольких месяцев все более растущее число граждан Грузии использует эту свободу для того, чтобы просить убежища в Германии, несмотря на то, что большинство из них получает отказ в предоставлении убежища", - говорится в сообщении посольства.

В нем отмечается, что по сравнению с периодом до либерализации визового режима, количество соискателей убежища из Грузии в Германии увеличилось втрое. Только в январе этого года более 700 граждан Грузии попросили убежище в Германии, однако почти все они получили отказ.

"Растущее количество нелегально находящихся в Германии лиц и необоснованных соискателей убежища вызывает озабоченность федерального правительства, поэтому необходимо быстрое и действенное реагирование. Правительство Германии уделяет особую важность партнерскому сотрудничеству с правительством Грузии, чтобы значительно снизилось злоупотребление безвизовым передвижением", - сообщает посольство Германии.

Среди мер, которые должны снизить миграцию из Грузии, по информации посольства, правительство Германии, в рамках правовых рамок, на несколько лет запрещает въезд в Шенгенскую зону всем тем лицам, которым было отказано в предоставлении убежища.

Комментируя журналистам визит германской делегации, министр внутренних дел Грузии Гиоргий Гахария заявил, что грузинское правительство активно сотрудничает с германскими коллегами для предотвращения незаконной миграции.