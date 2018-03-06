вторник, 6 марта 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Все больше граждан Грузии пытается использовать безвизовый режим, чтобы остаться в Европе

Все больше граждан Грузии пытается использовать безвизовый режим, чтобы остаться в Европе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг Грузии.

ФОТО: AP

В Грузию с визитом прибыли представители министерств внутренних и иностранных дел Германии для обсуждения вопроса о злоупотреблении грузинскими гражданами безвизового режима при посещении стран Евросоюза, сообщает во вторник посольство Германии в Тбилиси.

"Возможностью безвизового передвижения в Шенгенской зоне с марта 2017 года воспользовались для краткосрочных визитов более 200 тысяч граждан Грузии, однако уже в течение нескольких месяцев все более растущее число граждан Грузии использует эту свободу для того, чтобы просить убежища в Германии, несмотря на то, что большинство из них получает отказ в предоставлении убежища", - говорится в сообщении посольства.

В нем отмечается, что по сравнению с периодом до либерализации визового режима, количество соискателей убежища из Грузии в Германии увеличилось втрое. Только в январе этого года более 700 граждан Грузии попросили убежище в Германии, однако почти все они получили отказ.

"Растущее количество нелегально находящихся в Германии лиц и необоснованных соискателей убежища вызывает озабоченность федерального правительства, поэтому необходимо быстрое и действенное реагирование. Правительство Германии уделяет особую важность партнерскому сотрудничеству с правительством Грузии, чтобы значительно снизилось злоупотребление безвизовым передвижением", - сообщает посольство Германии.

Среди мер, которые должны снизить миграцию из Грузии, по информации посольства, правительство Германии, в рамках правовых рамок, на несколько лет запрещает въезд в Шенгенскую зону всем тем лицам, которым было отказано в предоставлении убежища.

Комментируя журналистам визит германской делегации, министр внутренних дел Грузии Гиоргий Гахария заявил, что грузинское правительство активно сотрудничает с германскими коллегами для предотвращения незаконной миграции.

"До конца недели наши представители посетят ряд стран Европы, и в ходе этого визита мы выработаем конкретные механизмы по предотвращению этих вызовов", - сказал министр.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ