Назван самый богатый человек в мире

Журнал оценил состояние Безоса в 112 млрд долларов, он стал первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в 100 млрд долларов. Безос впервые вошел в тройку богатейших людей планеты в прошлом году, опередив богатейшего человека Мексики Карлоса Слима и владельца компании Zara Амансио Ортегу. В 2017 году акции Amazon подорожали почти на 60%. Кроме 16% Amazon, Безосу принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin/ Вторую строчку рейтинга занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 90 млрд долларов. На третьем месте - инвестор Уоррен Баффет с 84 млрд долларов, ранее занимавший первую строчку.

В первой двадцатке рейтинга также представлены две женщины - Алиса Уолтон (оценка состояния 58,5 млрд долларов ) и Франсуаза Бетанкур-Майерс (42,2 млрд долларов).

По итогам прошлого года, пишет российское издание журнала Forbes, суммарное состояние 20 богатейших людей составило 1,2 трлн долларов. Им принадлежит 13% совокупного состояния всех 2 208 миллиардеров в мире.