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  • Фото: в стельку пьяный водитель утопил прицеп грузовика в Чудском озере

Фото: в стельку пьяный водитель утопил прицеп грузовика в Чудском озере

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Сегодня, 9 марта, чуть ранее 10.00 полиция получила сообщение, что возле здания на улице Кеск, 121 в поселке Варнья (Причудская волость) водитель грузовика DAF, маневрируя задним ходом, съехал в Чудское озеро. У водителя выявили уголовно наказуемую степень опьянения, пишет Tartu Postimees.

По словам полицейского Вилле Ряника, выяснилось, что навигатор направил желавшего ехать из Вильяндимаа в Имаверре водителя по неправильному маршруту, из-за чего тот вместо своего пункта назначения попал в поселок Варнья.

Осознав, что оказался в неправильном месте, мужчина, двигаясь задним ходом и маневрируя, попытался вырулить в нужное направление, но не заметил, как уже заехал на лед Чудского озера. Прицеп груженого щепой грузовика провалился под лед, и тяжелая машина не могла больше двинуться с места. На место вызвали буксир.

Как отметил Ряник, помимо указавшего неправильный маршрут навигатора большую роль сыграло тяжелое опьянение 48-летнего водителя. Мужчину доставили на полицейской машине в Тартуский арестный дом. На месте происшествия обнаружили, что из заехавшего примерно на пять метров в воду прицепа визуально ничего не вытекает. Информация об этом инциденте была передана также в Инспекцию по окружающей среде.

У водителя была выявлена уголовно наказуемая степень опьянения. Начато уголовное производство.

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