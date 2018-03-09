Фото: в стельку пьяный водитель утопил прицеп грузовика в Чудском озере

По словам полицейского Вилле Ряника, выяснилось, что навигатор направил желавшего ехать из Вильяндимаа в Имаверре водителя по неправильному маршруту, из-за чего тот вместо своего пункта назначения попал в поселок Варнья.

Осознав, что оказался в неправильном месте, мужчина, двигаясь задним ходом и маневрируя, попытался вырулить в нужное направление, но не заметил, как уже заехал на лед Чудского озера. Прицеп груженого щепой грузовика провалился под лед, и тяжелая машина не могла больше двинуться с места. На место вызвали буксир.

Как отметил Ряник, помимо указавшего неправильный маршрут навигатора большую роль сыграло тяжелое опьянение 48-летнего водителя. Мужчину доставили на полицейской машине в Тартуский арестный дом. На месте происшествия обнаружили, что из заехавшего примерно на пять метров в воду прицепа визуально ничего не вытекает. Информация об этом инциденте была передана также в Инспекцию по окружающей среде.