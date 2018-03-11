Тяжелая авария на Петербургском шоссе: минимум пять пострадавших, образовались пробки

Сегодня в 13.46 в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне на Петербургском шоссе столкнулись три автомобиля.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марие Аава, в результате ДТП пострадали пять человек. В то же время портал Rus.err со ссылкой на Пыхьяскую префектуру сообщает о шести пострадавших.

Аава добавила, что движение в районе происшествия направлено в объезд.