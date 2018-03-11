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  • Тяжелая авария на Петербургском шоссе: минимум пять пострадавших, образовались пробки

Тяжелая авария на Петербургском шоссе: минимум пять пострадавших, образовались пробки Добавлено видео с места происшествия!

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В Таллинне в результате аварии на Петербургском шоссе пострадали пять человек.

Сегодня в 13.46 в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне на Петербургском шоссе столкнулись три автомобиля.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марие Аава, в результате ДТП пострадали пять человек. В то же время портал Rus.err со ссылкой на Пыхьяскую префектуру сообщает о шести пострадавших.

Аава добавила, что движение в районе происшествия направлено в объезд.

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