Тяжелая авария на Петербургском шоссе: минимум пять пострадавших, образовались пробки Добавлено видео с места происшествия!
11 марта 2018 г., 14:36
В Таллинне в результате аварии на Петербургском шоссе пострадали пять человек.
Сегодня в 13.46 в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне на Петербургском шоссе столкнулись три автомобиля.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марие Аава, в результате ДТП пострадали пять человек. В то же время портал Rus.err со ссылкой на Пыхьяскую префектуру сообщает о шести пострадавших.
Аава добавила, что движение в районе происшествия направлено в объезд.
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